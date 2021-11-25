أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يهنئ الفائزين فى انتخابات الإنتربول

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن ارتياحه البالغ بفوز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسى مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، فى الانتخابات التى جرت خلال الدورة 89 للجمعية العامة للإنتربول، التى عقدت بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة 23 – 25 نوفمبر الجارى.





كما هنأ الفريق خالد مهدى إبراهيم الإمام مرشح جمهورية السودان، بفوزه بعضوية اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا، وكذلك فوز مرشحى الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية لفوزهم بعضوية لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول. وثمن الدكتور محمد بن على كومان، جهود ممثلى الدول العربية وتكاتفهم لدعم المرشحين العرب، والذى كان له دور كبير فى تحقيق هذا النجاح، مؤكدًا أن فوزهم بهذه المناصب الرفيعة والهامة سيكون رافدًا من روافد الحضور العربى فى هذه المنظومة الشرطية العالمية، وسينعكس إيجابيًا على صورة الأمن العربى. وأوضح أن هذه الفوز سيعزز من المواقف العربية من القضايا المطروحة على جداول أعمال مختلف الاجتماعات التى تنعقد فى نطاق منظمة "الإنتربول"، خصوصًا وأن المرشحين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرات ثرية تمكنهم من تمثيل منطقتنا العربية أحسن تمثيل وتفعيل مستوى أدائها فى هذه المنظمة العريقة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد فى مهامهم العملية الجديدة.

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