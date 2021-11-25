استنفار على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.. وكييف تحذر

جدة - نرمين السيد - نفذ الجيش الأوكرانى اليوم الخميس تدريبات فى منطقة دونيتسك الشرقية المتنازع عليها مع موسكو، فى ظل التوترات المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، وسط مخاوف دولية من شن موسكو عملية عسكرية.





فيما حذرت كييف موسكو من غزو البلاد، قائلة إنها "ستدفع ثمنا باهظا" لأى محاولة من هذا القبيل، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وقال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا للصحافيين اليوم، إنه من الصعب تخمين ما يدور فى خلد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لكنه أكد فى الوقت عينه أن بلاده مستعدة لفعل كل شيء من أجل ردع الكرملين.

يذكر أن روسيا كانت أجرت أمس الأربعاء، تدريبات عسكرية فى البحر الأسود إلى الجنوب من أوكرانيا، معلنة أنها بحاجة إلى تعزيز الاستعداد القتالى لقواتها التقليدية والنووية بسبب النشاط المتزايد لحلف شمال الأطلسى بالقرب من حدودها.

فى الوقت نفسه، أجرت كييف، التى قالت حليفتها واشنطن إنها تعتقد أنها قد تتعرض لغزو روسى، تدريبات هى الأخرى بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء.

فقد نفذت القوات الأوكرانية ما وصفتها "بعملية خاصة"، شملت تدريبات بطائرات مسيرة ومناورات عسكرية للوحدات المضادة للدبابات والقوات المحمولة جوا.

فى حين ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن عدة طائرات وسفن روسية تدربت على صد هجمات جوية على قواعد بحرية وكذلك الرد بضربات جوية خلال المناورات العسكرية التى أقيمت أمس فى البحر الأسود.

تأتى زيادة هذا النشاط العسكرى على الجانبين بعد أسابيع من التوتر المتصاعد الذى زاد من خطر اندلاع حرب بين الجارتين، على الرغم من أن روسيا تنفى وجود أى نوايا عدوانية من جانبها، بينما أكدت مصادر مخابرات غربية لوكالة رويترز أنها لا تتوقع حصول أى غزو وشيك.