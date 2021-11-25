المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية فى المغرب شهرا إضافيا أى حتى نهاية ديسمبر المقبل.





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