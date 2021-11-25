رابط تحديث العنوان الوطني لجميع مناطق المملكة splonline

رابط تحديث العنوان الوطني، حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة تحديث العنوان الوطني الذي يخص كل شخص علي حده، حيث يستفيد بعض المواطنين من العنوان الوطني بالربط مع بعض الخدمات المتنوعة بالمملكة التي تشترط توافر عنوان وطني محدث، فقد تم تطوير خدمة العنوان الوطني من جانب البريد السعودي بالمملكة العربية السعودية، من أجل الوصول الي العنوان الجغرافي الذي يخص كل شخص بسهولة، وقد تم هذا التطوير من أجل مواكبة التطور الرقمي الذي تم الإعداد له حتي عام 2030، وسوف نوفر لكم رابط تحديث العنوان الوطني لكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية في الخطوات التالية.

رابط تحديث العنوان الوطني

خدمة تحديث العنوان الوطني خدمة إلكترونية تساعد جميع المواطنين بالمملكة وجميع المقيمين الذين لديهم بيانات مسجلة في خدمة العنوان الوطنيّ من إجراء تحديث جديد علي العنوان المسجل بالعنوان الوطني، والعمل علي تحديث البيانات التي طرأ بها تغيير جديد، لذا سنقوم البرد علي سؤال البعض بكيف أحدث العنوان الوطني إلكترونيًا، في التفاصيل التالية:

يجب الدخول علي موقع العنوان الوطني التالي: تحديث العنوان الوطني.

اختيار الدخول من خلال أيقونة “تسجيل دخول الأفراد”.

الضغط علي “إدارة عنوان مسجل”.

يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية) في المكان المحدد لذلك.

يجب إدراج رقم الجوال الشخصي والمسجل في خدمة العنوان الوطني في المكان المخصص له.

ثم الضغط على التحقق من الهوية الوطنية.

ثم التوجه الي اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها يتم اختيار خدمة “تحديث العنوان الوطني” من بين الخدمات الأخري المتواجدة بالموقع.

يجب أن يتم تسجيل جميع البيانات الجديدة بالعنوان الوطني الجديد.

وأخيراً يتم الضغط على “تحديث” وبذلك يكون تم تحديث العنوان الوطني الخاص بكل شخص.

شروط تحديث العنوان الوطني

حتي يتم الموافقة علي تحديث بيانات العنوان الوطني الجديد، يجب توافر بعض المتطلبات الأساسية وهي كالتالي: