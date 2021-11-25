إدراج 10 شركات صينية على القائمة السوداء الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تلك الخطوة تأتى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى والسياسة الخارجية. يأتى أحدث إجراء أمريكى بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن فى المسائل التجارية المختلفة. بدورها، قالت السفارة الصينية فى واشنطن إن الولايات المتحدة "تستخدم مفهوم الأمن القومى الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة".

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