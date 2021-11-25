السيادة السودانى يعين عبدالعزيز فتح الرحمن رئيسا للقضاء

جدة - نرمين السيد - وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، اليوم الخميس، الاجتماع الدورى للمجلس.

وقالت الدكتورة سلمى عبدالجبار الناطق الرسمى باسم المجلس، فى تصريح صحفى، إن المجلس أكد على أن اختيار رئيس القضاء ونوابه ومساعديه، تم وفقاً للمعايير المنصوص عليها فى القانون.

وأشارت إلى أن مجلس السيادة السودانى تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالى واستكمال كافه المؤسسات العدلية، موضحة أن المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام لاستكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.

وأضافت أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية الدكتور وهبى محمد مختار الذى انقضت مدته فى هذا الشهر، مشيرة إلى أن المجلس عبر عن شكره وتقديره لدوره الكبير خلال الفترة الماضية.

وقالت إن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع فى شرق السودان، موضحة أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من أعضاء المجلس الطاهر حجر أبو بكر، وأبو القاسم محمد برطم، والدكتور عبد الباقى عبد القادر.

يشار إلى أن عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين كان رئيسا مكلفا للقضاء فى الفترة الماضية.