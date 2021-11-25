روسيا: 11 قتيلًا و 46 عالقا جراء حادث المنجم فى سيبيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "فرانس24"، قال حاكم منطقة كيميروفو حيث يوجد المنجم سيرجى تسيفيليف، إن 285 شخصًا كانوا متواجدين فى المنجم فى وقت الحادث الذى لم تُحدّد أسباب وقوعه على الفور.
وأشار بيان للحاكم نشر على الموقع الإلكترونى الرسمى للحكومة المحلية، الى مقتل 11 شخصًا على الأقلّ وفقدان 46 آخرين.
وقال فى مقطع فيديو نُشر عبر منصة تيلجرام إن "التواصل مقطوع" مع العاملين المفقودين لم يحصل أى اتصال بهم حتى الآن.
وجاء فى البيان أن الدخان "ليس كثيفًا، لذا نأمل ألّا يكون هناك حريق"، لافتًا إلى أن أجهزة التهوئة فى المنجم تعمل بشكل طبيعى.
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