بالاسماء : الملك يلتقي بالمريغة متقاعدين عسكريين

دوت الخليج :- التقى جلالة الملك الأربعاء عدداً من المتقاعدين العسكريين ممن خدموا في كتيبة المدرعات/2 الملكية.

وقال وكيل أول متقاعد كان من بين الحضور إن اللقاء جرى في منزل العميد المتقاعد عثمان الدراوشة بقرية أبو اللسن الواقعة في قضاء المريغة بالبادية الجنوبية.

وبين أن الملك كان مرتاحاً باللقاء كون الأشخاص الحاضرين لهم من الذكريات الخاصة مع جلالته أثناء خدمتهم برفقته في الجيش العربي قبل سنوات عديدة.

وقال الوكيل أول المتقاعد إن الملك أكد أنه حريص بشكل دائم على التواصل مع المتقاعدين رفاق السلاح والاستماع إليهم وتفقد أحوالهم.

وعبر جلالة الملك عن اعتزازه بجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية الذين كانوا دوماً على العهد في خدمة الوطن والدفاع عن حدوده، مشيداً بدور المتقاعدين العسكريين المخلصين في شتى الميادين.

ودار نقاش مطول حول شؤون محلية وإقليمية ودولية.

وحضر من المتقاعدين العسكريين:

اللواء المتقاعد أنور العياصرة، والعميد المتقاعد أحمد العموش، والعقيد المتقاعد زياد الخريسات، والمقدم المتقاعد طارق المومني، والملازم المتقاعد فريح المحارب، والملازم المتقاعد عصام حمود، والوكيل أول المتقاعد عبد الله بني ياسين، والوكيل أول المتقاعد حافظ البقاعين، والوكيل أول المتقاعد عصر اللحاوية، والوكيل أول المتقاعد مسلم الزبن، والوكيل أول المتقاعد خالد المشاقبة، والوكيل أول المتقاعد حسين العظامات، والوكيل المتقاعد أحمد النعيمات، والوكيل المتقاعد مالك السواعي.