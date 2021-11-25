أخبار اليمن : رصد 143 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

رصد 143 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 143 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات تحليق 13 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و65 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 323 قذيفة و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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