البرهان يؤكد المضى قدما لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية

جدة - نرمين السيد - وأشاد البرهان -خلال لقائه، اليوم الخميس، على بن حسن جعفر سفير السعودية بالخرطوم- بالأدوار المتعاظمة التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى فى السودان.
من جانبه، نقل السفير على بن حسن جعفر، للبرهان تهانى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بالوصول للاتفاق السياسى الذى وضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطى، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى.
وقال السفير السعودى فى السودان، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مؤكدًا استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى فى السودان.
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