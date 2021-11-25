عاجل.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر إليها من مصر و5 دول أخرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السعودية اليوم الخميس، أنها ستسمح بالقدوم المباشر إلى المملكة من مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بداية من الأربعاء المقبل.



وقالت السفارة السعودية بالقاهرة، فى منشور عبر صفحتها بموقع فسيبوك "وزارة الداخلية‬⁩: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (مصر، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، الهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارجها". وأضافت "على أن يتم تطبيق الحجر الصحى المؤسسى عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدء من الأربعاء القادم".

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