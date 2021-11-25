أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محسن الجرادي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محسن الجرادي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محسن صالح الجرادي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.
وأشاد الشيخ صادق في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ فهد محسن الجرادي وأسرته، بمناقب الفقيد الذي يعد أحد كبار مشايخ ووجهاء مديرية أرحب محافظة صنعاء، ومواقفه الوطنية ضد العدوان وأدواته، وأدواره المشهودة في تعزيز الدور الإيجابي لقبيلته تجاه القضايا الوطنية ونهجه في خدمة السلم الاجتماعي عبر إصلاح ذات البين والمساهمة بمعالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي في محيطه القبلي وعلى مستوى المحافظة والوطن.
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لكافة آل الجرادي بمديرية أرحب في هذا المصاب .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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