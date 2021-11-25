العسكريون الروس يتابعون مدمرة أمريكية في البحر الأسود

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن العسكريين الروس بدأوا بمتابعة تحركات مدمرة Arleigh Burke الأمريكية في مياه البحر الأسود.
وجاء في بيان للمركز بهذا الصدد، اليوم الخميس، أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي بدأت بمتابعة تحركات المدمرة التي دخلت مياه البحر الأسود يوم 25 نوفمبر الجاري، والتي تحمل صواريخ موجهة.
وكان الأسطول السادس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن مدمرة Arleigh Burke دخلت مياه البحر الأسود "لتنفيذ مهام الدورية الروتينية"، وستعمل في المنطقة سوية مع سفن الحلفاء والشركاء في الناتو.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية اعتبرت عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "عامل زعزعة للاستقرار" في المنطقة.
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