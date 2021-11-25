روسيا وأرمينيا تنفذان تدريبات عسكرية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، عن تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا خلال 24 و25 نوفمبر بإشراك طائرات حربية ومركبات مشاة قتالية.

وقالت الوزارة، في بيان: "تم وضع الوحدات العسكرية في حالة تأهب قتالي مرتفع، وتوزيع مراكز القيادة ونقاط المراقبة مع انتشار الكوادر العسكريين في الأراضي المحددة. وجرت التدريبات بمشاركة مركبات مشاة قتالية ووحدات طيران أظهرت نتائج ممتازة خلال إصابة الأهداف بالنيران".

وتعتبر روسيا حليفة لأرمينيا حيث تربط الدولتين اتفاقات عسكرية تحتضن الأراضي الأرمينية بموجبها القاعدة الـ102 للقوات الروسية.

كما تنص هذه الوثائق وخاصة اتفاق الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرم عام 1997 على أن عليهما دعم بعضهما بعضا في حال مواجهة أي من الطرفين تهديدا عسكريا.

وتلعب روسيا دور الوساطة في النزاع العسكري السياسي بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم قره باغ وكذلك الحوادث الحدودية المتزايدة منذ انتهاء حرب خريف 2020.