نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل السفر المباشر إلى السعودية من 6 دول دون اللجوء ل 14 يوم خارجها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة السفر المباشر من ستة 6 دول أخرى إلى المملكة العربية السعودية دون اللجوء لغيرها او خارجها لمدة 14 يوماً بداية من شهر 12، حيث أنه انتظر الكثير من المواطنين هذا الخبر السار الذي يتيح للأشخاص السفر مباشرة إلى السعودية بدون السفر إلى غيرها من البلاد او المكث فيها 14 يوماً للحجر الصحي، ولكن فقط سيكون الحجر الصحي بداخل المملكة لمدة 5 أيام.

السفر المباشر إلى السعودية من جمهورية مصر العربية بداية من 1/12/2021 م

السفر المباشر للسعودية للمواطنين من بعض البلدان التي أعلنت عنها الأخبار الهامة بالسعودية.

أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/12/2021 الساعة الواحدة صباح هذا اليوم المقرر سابقاً، ستسمح المملكة العربية السعودية بالقدوم إليها، حيث أنه سيكون السفر مباشرة دون اللجوء إلى قضاء أي وقت آخر خارج المملكة العربية السعودية، وسيتم أيضاً تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة ٥ أيام، وذلك بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، حيث أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي بالمدة المقررة في الإعلان عن القدوم المباشر دول سفر الترانزيت.

القدوم مباشرة من السعودية ل 6 دول أخرى 2021

بعد أن تم التعليق عن السفر المباشر للسعودية قررت بعدها منذ قليل فتح الطيران لبعض دول أخرى بالسفر المباشر إليها دول الاضطرار لأي بلد اخرى.

بناءاً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات الوباء ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوم خارجها قبل الدخول للملكة، الدول هي:

مصر.

اندونيسيا.

باكستان.

البرازيل.

فيتنام.

الهند.

وذلك سيكون مع أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واي تدابير وقائية معتمدة بالمملكة العربية السعودية، أي استفسارات أخرى سيتم الإجابة عنها في التعليقات.

هل الزيارة المحصنة جرعتين داخل المملكة لها حجر صحي مؤسسي أم لا؟

تم طرح هذا السؤال من بعض المواطنين بعد أن تم فك التعليق للسفر المباشر للدول المذكورة سابقاً، حيث أنه تم الرد الى هذا السؤال من خلال الجوازات السعودية قائلة: