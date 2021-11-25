طريقة وشروط الحصول على الجنسية السعودية للأجانب الغير سعوديين من خلال الموقع الرسمي لطلب التجنيس

طريقة وشروط الحصول على الجنسية السعودية للأجانب الغير سعوديين يهتم قطاع كبير من الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية من غير المواطنين بالتقديم للحصول على الجنسية السعودية، وهو الأمر الذي يتطلب مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها للتجنيس في السعودية، والتي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على الجنسية السعودية، وقد أصبحت الإجراءات الخاصة بالحصول على الجنسية السعودية ذو اهتمام كبير من قبل قطاع كبير من الأشخاص، لذلك سوف نهتم من خلال هذه السطور بطرح طريقة التقديم على الجنسية السعودية وكذلك التعرف على أهم الشروط والضوابط اللازمة للتجنيس.

طريقة وشروط الحصول على الجنسية السعودية للأجانب الغير سعوديين

عملية التقديم للحصول على الجنسية السعودية امر يتطلب الكثير من الإجراءات، والتي تتمثل فيما يلي.

يتم استقبال الطلبات في البداية من خلال وكالة وزارة الداخلية الأحوال المدنية ومن ثم يتم بحث الطلب او من خلال الرابط الرسمي لطلب التجنيس في السعودية 2022.

يتم تشكيل لجنة مختصة تتكون من ثلاثة أعضاء، على ان يكون احد أعضاء اللجنة مؤهل بشكل نظامي، وذلك لكي يتم بحث استيفاء المتقدم كافة الشروط الخاصة بالحصول على الجنسية.

يتم تقييم الطلبات عبر ثلاثة عناصر من قبل اللجنة والتي تمثل حوالي 33 نقطة.

في حالة الحصول على 23 نقطة بحد أدنى يتم حفظ الطلب الخاص به.

يتم بعد ذلك استكمال الطلب ومن ثم عرضه على اللجنة الخاصة بالتجنيس.

في حالة اصدار التوصية النهائية من قبل اللجنة المختصة يتم عرضها مباشرة على وزارة الداخلية.

بعد ذلك يتم استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية

الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية

قد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم التقديم للحصول والقبول في التجنيس السعودي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.