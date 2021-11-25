موقع نتائجنا: موقع ايرثلنك للنتائج نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2021 موقع وزارة التربية العراقية

موقع ايرثلنك للنتائج نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2021، الكثير من الطلبة والطالبات بدولة العراق يبحثون عن موقع ايرثلنك للنتائج نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2021، حيث صرحت وزارة التربية العراقية بأن النتيجة ظهرت الآن على الموقع ، وذلك بعد ان تم الانتهاء من تصحيح إجابات الطلبة والطالبات في جميع الأقسام العلمي والأحيائي والأدبي والتطبيقي، وقريبًا سيتم رفعها على الموقع لجميع الطلبة والطالبات في جميع محافظات العراق مثل البصرة وكركوك وبغداد والسلمانية واسط وصلاخ الدين والقادسية ونينوي والنجف وميسان والمثني وميسان وكربلاء وأربيل ودهوك وديالي وذي قار وبابل، الأمر الذي جعل الطلبة والطالبات يترقبون ظهور النتيجة في حالة من التوتر والقلق، حتى ظهرت واطمأنوا على نتائجهم وعبر موقعنا الإخباري سنوضح لكم تفاصيل النتيجة وكيفية الاستعلام عنها واستخراجها من الموقع.

موقع ايرثلنك للنتائج نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2021

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم عن نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الثاني لعام 2021، وبدأ الطلاب بالبحث عن موقع ايرثلنك للنتائج نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2021، خصوصًا أنهم انتظروا لفترة طويلة ظهور النتيجة على الموقع، وأخيرًا تم الإفراج عن النتيجة وأتاحوها أمام جميع الطلبة والطالبات في جميع المحافظات، وقد أظهرت الوزارة النتيجة على الموقع، بحيث يتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم من المنزل، وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ولذا خصصت موقع ايرثلنك من أجل إظهار النتيجة عليه إلكترونيًا، وهو موقع إلكتروني رسمي تابع لوزارة التربية العراقية.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2021

عبر موقع ايرثلنك للنتائج نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2021، يمكن للطلبة والطالبات في جميع المحافظات الاستعلام عن نتائجهم، والتي ظهرت منذ قليل على الموقع، ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام بالطريقة التالية:

الدخول على موقع ايرثلنك الموجود على الشبكة.

يختار الطالب نتيجة الصف السادس الدور الثاني الإعدادي.

يختار الطالب الدور الثاني 2021.

يدخل الطالب بعدها الرقم الامتحاني الخاص به.

يضغط بعدها على استعلام.

ثواني وتظهر النتيجة أمام الطالب في كل المواد الدراسية الراسب بها، ويتعرف هل نجح بها أم لا.

يمكن الآن لكافة الطلبة والطالبات في جميع المحافظات العراقية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي 2021 الدور الثاني وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي أو عبر موقع ايرثلنك التابع للوزارة حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور النتائج رسميًا لجميع الطلبة والطالبات في جميع الأقسام وعلى مستوى جميع المحافظات العراقية.

موقع نتائجنا لاستخراج نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

ظهرت نتائج الصف السادس الاعدادي 2021 الدور الثني بكل فروعه في جميع محافظات العراق حسبما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم، ويبحث الطلاب عن النتائج ونرصد من خلال هذا الموضوع رابط الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس، وللحصول على النتائج قم بالدخول على موقع ايرثلنك الموجود بالأعلى.