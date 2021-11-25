حالات عدم احتساب الرسوم الجمركية على السيارات وفقا هيئة الزكاة

حالات عدم احتساب الرسوم الجمركية على السيارات، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حالات لا يتم فيهم احتساب رسوم جمركية علي السيارات، كما أوضحت الجمارك السعودية، مدة بقاء المركبات الأجنبية داخل المملكة، وقيمة الغرامة عن كل يوم تأخير عند تجاوز هذه المدة، وأن المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة، أوضحت الجمارك، أن آخر سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها هي سنة 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما يمكن التعرف علي طريقة وشروط نقل ملكية سيارة في المملكة السعودية.



ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا. ثم توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول. موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول وفي حال تعذر ذلك تتم إعادة تقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.

حالات عدم احتساب الرسوم الجمركية على السيارات في السعوديةشروط استيراد المركبات في السعودية

أوضحت هيئة الزكاة الشروط والمتطلبات الضرورية والضوابط اللازم توافرها لاستيراد المركبات للأفراد من خارج المملكة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل). وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (اكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية. ثم إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة. يسمح باستيراد شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2011. ثم يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة. يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية. وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس بالمملكة أو أي جهة معتمدة داخل المملكة. ثم يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل. يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

والجدير بالذكر أنه يحق للمقيم استيراد سيارة، واحدة خصوصي كل 3 سنوات، ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات، من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات).