وزير العدل اللبنانى يتسلم صور الأقمار الصناعية الروسية لانفجار ميناء بيروت

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بو حبيب إن صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار ميناء بيروت التى تسلمها من روسيا لم يشاهدها حتى الآن وهى موجودة بمغلف مقفل وسوف يسلمها لوزير العدل اللبنانى يوم الاثنين المقبل لوجوده خارج لبنان.



جاء ذلك عقب لقاءه مساء اليوم الخميس مع رئيس مجلس النواب نبيه برى بمقر رئاسة المجلس بعين التينة، مشيرا إلى أن وزير العدل هو من يقرر الجهة التى سوف يسلمها صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار الميناء. وأكد وزير الخارجية أنه عرض على رئيس مجلس النواب نتائج زيارته لموسكو واللقاء المطول مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مشددا على أن روسيا موقفها ممتاز مع لبنان. وأعرب وزير الخارجية اللبنانى عن تفاؤله عقب لقاء رئيس مجلس النواب نبيه برى، ولا سيما بشأن عودة اجتماعات مجلس الوزراء.

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