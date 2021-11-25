رابط موقع نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن النتائج بدون رقم سري

رابط موقع نظام نور برقم الهوية الذي تم توفيره من قبل وزارة التعليم السعودية بحيث يسهل الاستعلام عن النتائج، فقد زاد البحث من قبل الطلاب في المملكة عن النتيجة بعد الانتهاء من أداء الاختبارات المقررة عليهم، فلذلك سيتم نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور عليك الآن التسجيل برقم الهوية، بمجرد الدخول للموقع وتسجيل رقم الهوية يمكنك معرفة النتيجة بخطوات بسيطة.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

سهل رابط موقع نظام نورالإستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الاستعلام بعد إتمام الخطوات المتبعة بالأسفل:

فتح نظام نور من رابط الموقع كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة. كتابة رمز التحقق واختيار كلمة التالي. اختيار إرسال البيانات من خلال الهاتف. تسجيل رقم الهاتف. كتابة الرمز الذي يظهر في الصورة. اضغط على أيقونة إدخال التي تكون باللون الأخضر. إنشاء كلمة المرور الجديدة مع تأكيدها. اختيار حفظ للعودة للواجهة الخارجية للنظام. كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور الجديد. اختيار أيقونة تسجيل الدخول للدخول للنظام.

الاستعلام عن نتائج نظام نور

يوفر رابط موقع نظام نور برقم الهوية البحث عن النتيجة من خلال خطوات محددة كالتالي:

الدخول لرابط نظام نور. اختيار اسم المستخدم والضغط عليها. تسجيل رقم الهوية مع تسجيل الرمز الظاهر في الصورة في التطبيق. اختيار التالي مع إتباع التعليمات لاستعادة كلمة المرور. التسجيل بكلمة المروة الجديدة. اختيار التقارير الموجودة في واجهة الحساب. اختيار تقرير أخرى، مع اختيار الإشعار الأكاديمي. تحديد الفصل الدراسي الأول ثم اختيار بحث. يتم بعدها ظهور نتيجة الطالب.

وضحنا في السطور السابقة طريقة وخطوات استخدام معرفة شهادات الطلاب برقم الهوية بالتسجيل من خلال نظام نور الذي سهل تلك الخاصية بدون كلمة سر وبرقم الهوية فقط لعرض النتيجة.