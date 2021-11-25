كوريا الجنوبية وأكل الكلاب.. خطة جديدة لتجنب الإحراج الدولي

أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها ستشكل فريق عمل لدراسة إمكانية فرض حظر على أكل لحوم الكلاب، بعد أن دعا رئيس البلاد إلى وضع حد لهذه الممارسة التي تعود إلى قرون مضت.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وهو نفسه من محبي الكلاب، إنه يجب وقف هذه الممارسة التقليدية لتجنب الإحراج الدولي.

وتعتبر لحوم الكلاب جزءا رئيسا من المطبخ الكوري الجنوبي، حيث يعتقد أن البلاد تستهلك نحو مليون ونصف المليون كلب سنويا، رغم أن الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وبات عدد من الكوريين الجنوبيين يعتبرون أن الكلاب حيوانات أليفة تستحق الاهتمام والعناية، وليس الأكل.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مكاتب حكومية، بما فيها وزارة الزراعة، شكلت فريق عمل لتقديم توصيات بشأن حظر استهلاك لحوم الكلاب.

وأوضحت أن مهمة فريق العمل تكمن في جمع معلومات عن مزارع الكلاب والمطاعم والمرافق الأخرى، إلى جانب معرفة رأي الناس في هذه الخطوة.

ويتألف فريق العمل من مسؤولين وخبراء مدنيين وأشخاص من منظمات ذات الصلة.

وإلى جانب كوريا الجنوبية، فإن لحوم الكلاب تعد وجبة شهية في كل من كوريا الشمالية والصين وفيتنام.