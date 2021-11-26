إن منصة نور الإلكترونية هي نظام يكون معتمد من خلال وزير التعليم في المملكة، حيث أن الوزارة عملت على تقديم نظام إلكتروني تعليمي يسهل على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في القطاع التعليمي تسهيلات متعددة وخدمات كثيرة في كافة المراحل، ومن أبرز تلك الخدمات هي إمكانية التعرف على النتائج لذلك يبحث الكثير من الأفراد رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية .noor

رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية noor

تكون هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يستطيع الشخص من خلالها الدخول إلى النظام التعليمي نور، حيث ينبغي على الطالب وولى الأمر أن يمتلك حساب مسجل في نظام نور حتى يتم إتاحة كافة الخدمات المقدمة من المنصة ومن ضمنها نتائج الطلاب لهذه السنة الدراسية 1443، ويستطيع الشخص الدخول للمنصة عبر هذه الخطوات:

الولوج إلى المنصة التعليمية نور.

الضغط على الرابط الخاص بتسجيل جديد.

كتابة رقم هوية ولي الأمر، في خانة رقم السجل.

إدخال اسم مستخدم ويكون الاسم المقترح من قبل النظام.

انقر على أيقونة التالي الموجودة باللون الأخضر.

قم باتباع بقية التعليمات، حتى تنتهي من إنشاء حساب جديد بشكل ناجح.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من النظام التعليمي نور

تكون هناك طريقة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الطلاب، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية سواء للطالب أو ولي الأمر، وتتمثل هذه الخطوات في:

الذهاب إلى النظام التعليمي نور.

النقر على نسيت كلمة المرور.

كتابة رقم هوية سواء خاصة بالطالب أو ولى الأمر.

اتباع بقية التعليمات حتى يتم استعادة بيانات التسجيل.

انقر على التقارير الموجودة في صفحة الإبن.

اضغط على أيقونة تقارير أخرى، ثم يتم الضغط على إشعار أكاديمي بنتيجة الطالب.

سوف تجد أمامك بعد لحظات نتيجة ابنك مهما كانت المرحلة الدراسية له.

الخدمات المقدمة من نظام نور

يعمل نظام نور التعليمي على تقديم الكثير من الخدمات المميزة التي تساعد الطالب وولي الأمر والمعلم وتساهم في الإشراف على العملية التعليمية، ومن هذه الخدمات ما يلي: