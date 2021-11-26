طريقة احتساب المعاش في الضمان الاجتماعي الجديد

احتساب المعاش في الضمان الاجتماعي الجديد، بعدما قررت وزارة التنمية الاجتماعية تحديث نظام الضمان الاجتماعي ليصبح أكثر تطورًا وتحديثًا لجميع المستفيدين الحاليين، أوضحت طريقة حساب المعاش في الضمان الاجتماعي الجديد بالنسبة للمستفيدين، حيث تسعى الوزارة إلى توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصةً الأسر ذات الحاجة الشديدة والتي لا يمكنها الاستغناء عن دعم الضمان الاجتماعي، وفيما يلي سنطلعكم على طريقة وزارة التنمية الاجتماعية من أجل احتساب قيمة معاش نظام الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية.

احتساب معاش الضمان الجديد

الضمان الاجتماعي هو مبلغ شهري يوفر للأسر الأشد احتياجًا للدعم أو للأفراد كذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي خطوات احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وللمستحقين الجديد كما يلي:

جمع قيمة الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة أو للفرد المستفيد. ويتم خصم قيمة 50% من إجمالي الراتب المكتسب للأسرة. وبعد ذلك تضاف القيمة الناتجة على مجموع الدخل الغير مكتسب مع استثناء دعم ساند للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا وفقًا لقواعد الضمان الاجتماعي الجديد. وفي النهاية يتم المقارنة بين الناتج النهائي لتلك العملية مع الحد الأدنى المسموح به في الضمان الاجتماعي الجديد وهو 500 ريال لكل فرد بالأسرة ومبلغ 1100 ريال لعائل الأسرة نفسه.

إيداع معاش المستحقين الجدد في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن العمل بنظام الضمان الاجتماعي الجديد سيكون مع بداية العام الميلادي القادم، بعد نقل المستفيدين الحاليين للنظام الجديد وضبط كافة النقاط والتفاصيل الهامة من أجل عملية التحول الجديدة، وتم هذا القرار من أجل أن يناسب الضمان الاجتماعي المزيد من المستفيدين والذين هم في أشد الحاجة للدعم، على الرغم من عدم تغيير الكثير من النقاط الحالية في نظام الضمان الاجتماعي الحالي.

وذكرت الوزارة أن صرف معاش المستحقين الجدد في الضمان الاجتماعي سيتم البدء به في شهر ديسمبر القادم لعام 2021 حيث سيتم توفير المعاشات الشهرية لهم بدايةً من يناير القادم 2022 مع العلم أن تقديم الاعتراضات يكون متاح خلال 30 يوم فقط من تاريخ الاستحقاق للمعاش وتقوم الوزارة بعد ذلك بالاطلاع على كافة طلبات الاعتراض.