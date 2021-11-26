منظمة إنسانية: قارب بالبحر المتوسط يحمل 400 مهاجر على وشك على الغرق

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) فى نسختها العربية عن المشروع الإنسانى قوله إنه أبلغ السلطات بشأن وضع المهاجرين منذ 15 ساعة، بينما تتخذ السلطات المعنية موقف المتفرج.
ومن جانب آخر، طالبت منظمة (ميديترانيا سيفينج هيومانز) وزارتى الدفاع والداخلية الإيطاليتين بضرورة التدخل على الفور ومد يد المساعدة لهؤلاء المعرضين للخطر.
وكتبت المنظمة فى تغريدة على تويتر، قالت فيها إن القارب المذكور يواجه صعوبات فى منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ويحمل على متنه نحو 430 شخصًا، مبينةً أن القارب يتحطم ببطء ويمتلئ بالماء ويحمل على متنه ثلاثة جثامين بالفعل.
ووجهت المنظمة أصبع الاتهام نحو السلطات الأوروبية لأنها تراقب الأمر بصمت ولا تتخذ أى إجراء لإنقاذ المهاجرين، فى الوقت الذى يتحطم فيه القارب منذ عدة ساعات نصب أعين الكثيرين مباشرة.
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