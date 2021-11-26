نظام نور، ظهرت الآن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443، وبدأ النظام في تفعيل أيقونة النتائج لكافة الصفوف الدراسية، بعدما أنتهي السادة المعلمين والمعلمات في كافة مدارس التعليم العام والتعليم الخاص والتعليم الأهلي والمدارس العالمية، في رصد النتائج عبر نظام نور، والنتائج الأن متاحة لجميع الطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية الثلاث وهي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

نظام نور خطوات استخراج النتائج الفصل الدراسي الأول 1443

حدد نور مجموعة من الخطوات التي يمكن أن يتم إتباعها من قبل الطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية لمعرفة النتائج بعدما تفعيل عملية البحث على النتائج وعرضها للطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث يمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول على نظام نور بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الأماكن المتاحة لهم على النظام.

قم بالضغط على تسجيل الدخول، وفي حالة نسيان كلمة المرور قم بالضغط على استعادة.

قم بالنزول إلى الأسفل وقم بالنقر على اشعار بنتيجة الطالب.

قم بتحديد الفصل الدراسي المطلوب معرفة نتيجته ثم الضغط على زر بحث.

ستطلع لك النتيجة وهى عبارة عن تقدير.

وفي ذات السياق فقد أكدت وزارة التعليم، بأن إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 1443 للطلاب قد بدأت من نهاية دوام يوم أمس الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، وسوف تستمر لمدة 10 أيام، حيث سيعود الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك كبدء استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1443، وقد قسمت وزارة التعليم وفقاً للتقويم الدراسي الجديد، العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، وذلك لزيادة أعداد أيام العام الدراسي، ليتماشى مع هو مطبق في دول العالم المتقدم في التعليم، على أن يتخلل كل فصل دراسي ما يسمي بالإجازة المطولة، والتي عادة ما تكون في نهاية الأسبوع، حيث يحصل الطلاب خلالها على عدد من الايام المتتالية وتكون لمدة يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، وقد بدأت الدراسة لهذا العام حضورياً للطلبة والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية، وعن بعد للمرحلة الابتدائية.

ونحن بدورنا نتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق في الفصل الدراسي الأول 1443