جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 12126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و303 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 12126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و303 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية الليلة, إلى أن إجمالى عدد الإصابات فى البلاد بلغ 2255238, فيما بلغت حصيلة الوفيات 613642.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.