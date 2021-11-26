مقاتلات روسية وبيلاروسية تقوم بدوريات جوية مشتركة على حدود بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الخميس أنه تم اتخاذ قرار بتعزيز قوات الرد السريع من أجل القيام بالدفاع الجوى ودوريات جوية مشتركة مع الطائرات المقاتلة الروسية على طول حدود بيلاروسيا.



وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن ذلك يأتى فى أعقاب "تزايد الطلعات الجوية التى تقوم بها طائرات مختلفة بالقرب من حدود جمهورية بيلاروسيا، وبغرض منع انتهاك الحدود فى المجال الجوى، تم اتخاذ قرار لبناء رد فعل سريع للدفاع الجوى. وقالت الوزارة فى بيان عبر قناتها التليجرام "إن قوات الاستنفار والقيام بدوريات جوية مشتركة على حدود الدولة بواسطة طائرات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى لجمهورية بيلاروسيا والقوات الجوية لروسيا الاتحادية". كما ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، قامت مجموعة تكتيكية مشتركة تتألف من مقاتلات Su-30SM متعددة المهام من بيلاروسيا وروسيا بدورية جوية على طول حدود دولة بيلاروسيا يوم الخميس.

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