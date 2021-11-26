جدة - نرمين السيد - أعلنت دائرة الطوارئ الروسية، العثور على جثث ثلاثة من عمال الإنقاذ فى منجم الفحم، الذى وقع فيه حادث فجر اليوم بمقاطعة كيميروفو، وأسفر عن مصرع 11 من العمال وإصابة أكثر من 40 شخصا.



وقال مصدر بدائرة الطوارئ: "تم العثور على جثث ثلاثة من عمال الإنقاذ". وقالت خدمة الطوارئ فى وقت سابق، "فى حوالى الساعة 15:00، توقفت فرقة رجال الإنقاذ، الذين كانوا يقومون بعملية إنقاذ على الخط البعيد، عن الاتصال". وتابعت فى بيان "كان من المفترض أن يتم الاتصال بعد إشارة خطر الانفجار، عندما تجاوز تركيز الميثان القيم الحدية، لكن هذا لم يحدث".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطورائ الروسية : مصرع 52 شخصا فى حادث بمنجم بـ كوزباس الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.