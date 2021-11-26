نتائج السادس 2021 الدور الثاني العراقي ظهرت الآن بالرقم الامتحاني

نتائج السادس 2021 الدور الثاني ، نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق . والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية منذ قليل. وذلك عقب الإعلان عن رفع نتائج الصف السادس الإعدادي، الفصل الدراسي الأول الدور الثاني الخارجي 2021 . وذلك عبر موقع وزارة التعليم العراقي.وعبر موقع ناجح العراقي. ومن خلال الموقع الإلكتروني نتائجنا يمكن أيضا الحصول على نتائج الصف السادس الدور الثاني الخارجي. عقب الإعلان عن الانتهاء من كافة عمليات التصحيح لجميع الطلبة والطالبات بالمحافظات العراقية المختلفة. ورفع النتائج على هيئة ملف pdf من خلاله يمكن الحصول على نتيجة السادس العراقي على الفور، وبدون الكثير من الخطوات. ويمكنكم الآن معرفة رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2021 وخطوات الحصول على النتيجة.

نتائج السادس 2021 الدور الثاني موقع وزارة التعليم العراقية

يبحث الكثيرون الآن عن نتائج السادس الإعدادي ، وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي. والذي أعلن عن رفع النتيجة بالفعل ، وإتاحتها الآن لكافة الطلبة والطالبات بالمحافظات العراقية المختلفة. ومع الضغط المتزايد والمستمر على النتيجة الآن يبحث كافة الطلبة والطالبات عن طريق ورابط نتيجة السادس الخارجي، وذلك لامتحانات الدور الثاني 2021 . ويمكنكم الآن معرفة خطوات استخراج النتيجة بالرقم الامتحاني فقط لكافة الطلبة بالمحافظات العراقية المختلفة.

الدخول على صفحة النتائج الامتحانية الرسمي لوزارة التربية العراقية

الضغط على الأيقونة بالمنتصف

تظهر خانة لكتابة الرقم الامتحاني

بعد تسجيل الرقم الامتحاني نقوم باختيار المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة

الضغط على كلمة تحميل

يتم تحميل ملف pdf خاص بنتائج الدور الثاني

بكل سهولة يتم البحث عن أسم الطالب أو الطالبة ومعرفة تفاصيل النتيجة

يتم تحميل ملف النتائج بمنتهى السهولة، وهو ملف من نوع pdf مقسم للشعب الأربعة. العلمي والأحيائي والأدبي والتطبيقي.وهو خاص بنتائج الصف السادس الإعدادي الخارجي 2021. وذلك للفصل الدراسي الأول الدور الثاني. والبحث بالملف يكون بحث بالاسم فقط.وذلك لطلاب المحافظة الواحدة.ويمكنكم ترك أي أستفسار خاص بالنتيجة وكيفية الحصول عليها ، ومن خلال موقعنا ثقفني سنقوم بتقديم المساعدة على الفور. وألف مبروك النجاح لكافة الطلبة والطالبات بالسادس العراقي.