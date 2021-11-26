طريقة تغيير الاسم وكلمة المرور في البلاك بورد blackboard

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طريقة تغيير الاسم في البلاك بورد، حيث يبحث العديد من الطلاب والطالبات بالعديد من الجامعات المتعددة بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة بلاك بورد لجميع المستخدمين لها، ميزة تغيير الاسم والقدرة علي التحكم في الحساب الخاص بكل طالب، بغرض تسهيل وتحقيق أفضل استفادة من منصة التعليم بلاك بورد، فقد أصبح البلاك بورد من أهم المسارات الإلكترونية التعليمية بالمملكة بالعديد من المدارس والجامعات، والتي أصبحت صلة التواصل المباشرة بين كل من أعضاء هيئة التدريس وبين جميع الطلاب ولكن من بُعد لمتابعة جميع المقررات الدراسية المقررة لكل مرحلة دراسية تخص كل طالب، وسوف نوضح لكم طريقة تغيير الاسم في البلاك بورد.طريقة تغيير الاسم في البلاك بورد
بإمكان جميع الطلاب بالمملكة الذين يمارسون المقررات الدراسية الخاصة بهم من خلال نظام البلاك بورد، أن يقوموا بإدخال العديد من التعديلات الشخصية علي الحساب الذي تم تسجيله من خلال المنصة، حتي يتم الحصول علي جميع الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني سريع، ومن بين التحديثات التي يمكن أن يقوم بها كل طالب هو تغيير الاسم الخاص بالمستخدم في نظام البلاك بورد والتي تتم بالخطوات التالية:
- يدخل كل طالب أو طالبة علي نظام بلاك بورد الخاص بالجامعة التي يدرس بها.
- الدخول علي البيانات التعريفية التي تخص الطالب.
- الضغط علي تبويب الإعدادات.
- يتم اختيار تبويب الاسم الكامل.
- الضغط علي رمز القلم حتي يتم ظهور البيانات التي سيتم تعديلها.
- ثم اختيار قائمة المعلومات الأساسية ومنها سوف يظهر الاسم.
- يتم إدخال الاسم الجديد ثم الضغط علي تعديل.
خدمة تغيير كلمة المرور في البلاك بورد متوفرة لجميع الطلاب الذين يرغبون في تعديلها الي كلمة مرور سهلة، علي أن يتم التعديل كالتالي:
- اختيار الدخول علي صفحة بلاك بورد الإلكترونية الخاصة بكل جامعة تتبع للطالب.
- وقبل الضغط علي تسجيل الدخول بالمنصة يجب الضغط علي تبويب “نسيت كلمة المرور”.
- يجب إدخال بعض البيانات التي تخص العمل علي استرجاع كلمة المرور المطلوبة، والبيانات هي البريد الإلكتروني، اسم الطالب الأول واسم العائلة.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الجديدة.
- الضغط علي حفظ البيانات الجديدة.
الوسوم
طريقة تغيير الاسم في البلاك بورد، حيث يبحث العديد من الطلاب والطالبات بالعديد من الجامعات المتعددة بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة بلاك بورد لجميع المستخدمين لها، ميزة تغيير الاسم والقدرة علي التحكم في الحساب الخاص بكل طالب، بغرض تسهيل وتحقيق أفضل استفادة من منصة التعليم بلاك بورد، فقد أصبح البلاك بورد من أهم المسارات الإلكترونية التعليمية بالمملكة بالعديد من المدارس والجامعات، والتي أصبحت صلة التواصل المباشرة بين كل من أعضاء هيئة التدريس وبين جميع الطلاب ولكن من بُعد لمتابعة جميع المقررات الدراسية المقررة لكل مرحلة دراسية تخص كل طالب، وسوف نوضح لكم طريقة تغيير الاسم في البلاك بورد.طريقة تغيير الاسم في البلاك بورد
بإمكان جميع الطلاب بالمملكة الذين يمارسون المقررات الدراسية الخاصة بهم من خلال نظام البلاك بورد، أن يقوموا بإدخال العديد من التعديلات الشخصية علي الحساب الذي تم تسجيله من خلال المنصة، حتي يتم الحصول علي جميع الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني سريع، ومن بين التحديثات التي يمكن أن يقوم بها كل طالب هو تغيير الاسم الخاص بالمستخدم في نظام البلاك بورد والتي تتم بالخطوات التالية:
- يدخل كل طالب أو طالبة علي نظام بلاك بورد الخاص بالجامعة التي يدرس بها.
- الدخول علي البيانات التعريفية التي تخص الطالب.
- الضغط علي تبويب الإعدادات.
- يتم اختيار تبويب الاسم الكامل.
- الضغط علي رمز القلم حتي يتم ظهور البيانات التي سيتم تعديلها.
- ثم اختيار قائمة المعلومات الأساسية ومنها سوف يظهر الاسم.
- يتم إدخال الاسم الجديد ثم الضغط علي تعديل.
خدمة تغيير كلمة المرور في البلاك بورد متوفرة لجميع الطلاب الذين يرغبون في تعديلها الي كلمة مرور سهلة، علي أن يتم التعديل كالتالي:
- اختيار الدخول علي صفحة بلاك بورد الإلكترونية الخاصة بكل جامعة تتبع للطالب.
- وقبل الضغط علي تسجيل الدخول بالمنصة يجب الضغط علي تبويب “نسيت كلمة المرور”.
- يجب إدخال بعض البيانات التي تخص العمل علي استرجاع كلمة المرور المطلوبة، والبيانات هي البريد الإلكتروني، اسم الطالب الأول واسم العائلة.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الجديدة.
- الضغط علي حفظ البيانات الجديدة.
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