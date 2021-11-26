قدم أونلاين وأمتلك سيارتك من أول يوم وقسط المبلغ حتي 60 شهر

قدم أونلاين وأمتلك سيارتك من أول يوم ، عرض تمويل السيارات الميسر متاح لدى شركة التيسير للتمويل للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من خلالها يستطيع العميل شراء السيارة التي يرغب بها ، وتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

أهم مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية

تقدم شركة التيسير للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، حيث تتيح الشركة للعملاء الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج ، إمكانية التقديم على طلب المنتج أونلاين ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع الشركة ، كما تقدم شركة التيسير للتمويل للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها ، عند التقدم بطلب التمويل ، وسوف نوضح في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة التيسير للتمويل للعملاء عند طلب تمويل السيارات المتاح لدي الشركة.

برنامج تمويل السيارات بالمرابحة المتاح لدي شركة التيسير للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يوفر هذا البرنامج للعملاء فرصة تملك السيارة من أول يوم. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل. موافقة فورية من الشركة علي طلب التمويل. طرق دفع متعددة. متطلبات بسيط وميسرة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج. يمكن لطالب التمويل إدارة التمويل بشكل إلكتروني كامل. لا يحتاج هذا التمويل إلي تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل. تمويل السيارات المتاح لدي شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن لطالب التمويل ملئ نموذج طلب التمويل الشخصي من خلال الإنترنت.

يلزم للاستفادة من تمويل شركة التيسير تقديم رخصة قيادة سعودية بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الأقامة لطالب التمويل غير السعودي.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر لاستكمال كافة إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل.

العنوان الوطني لطالب التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يلزم تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية.

لاستكمال الطلب تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل من جهة العمل.

المتطلبات الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل