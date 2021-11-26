بريطانيا توقف الرحلات من وإلى 6 دول إفريقية

أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها ستوقف رحلات الطيران من وإلى 6 دول إفريقية، بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب إفريقيا ويرجح أنها أكثر عدوى ومناعة ضد اللقاحات من سابقاتها.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إن القرار سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبتسوانا، وذلك اعتبارا من ظهر الجمعة.

وأضاف أن "المؤشرات الأولية التي لدينا على هذه المتحورة تشير إلى أنها قد تكون أكثر قدرة على العدوى من المتحورة دلتا، وأن اللقاحات التي لدينا حاليا قد تكون أقل فعالية" في منع الإصابة بها.

ولفت الوزير إلى أن العلماء البريطانيين "قلقون للغاية" من هذه النسخة الجديدة المتحورة، التي حملتها جنوب إفريقيا المسؤولية عن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.

ورصدت هذه المتحورة أيضا لدى مسافرين من بتسوانا وهونغ كونغ.

وقال: "سنطلب من كل شخص يصل من إحدى هذه الدول اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح الأحد أن يحجر نفسه في فندق"، مضيفا أن "أولئك الذين يصلون من هذه الدول قبل هذا التاريخ سيتعين عليهم أن يحجروا أنفسهم في منازلهم، وأن يجروا اختبار (بي سي آر) في اليوم الثاني لوصولهم واختبارا ثانيا مماثلا بعد 6 أيام من الأول".

وأوضح وزير الصحة أن قرار إخضاع الآتين من هذه البلدان إلى بريطانيا سيسري بمفعول رجعي، إذ "سنطلب من كل شخص وصل من أحد هذه البلدان خلال الأيام العشرة الماضية إجراء اختبارات".

والمملكة المتحدة هي واحدة من الدول الأوروبية التي سجلت أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد، بواقع نحو 144 ألف وفاة منذ بدأت الجائحة.