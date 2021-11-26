بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية بسبب سلالة جديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد: "وكالة الأمن الصحى تدرس النسخة الجديدة. يجب انتظار ورود مزيد من المعطيات حولها، لكن كإجراء احترازى ستتم إضافة 6 دول إفريقية اعتبارا من منتصف الليل فى القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، وسيجرى إلغاء حركة الطيران معها كما سيتعين على البريطانيين العائدين منها الخضوع للحجر الصحي".
وأوضح جاويد أن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهى جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا.
وأعربت السلطات الصحية البريطانية عن القلق الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا فى جنوب إفريقيا، مرجحة أن تكون اللقاحات أقل فعالية ضدها.
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