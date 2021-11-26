معاش الضمان الاجتماعي الجديد وعلاقته بحساب المواطن الموارد البشرية توضح

الكثير من التساؤلات دارت مؤخرا عن معاش الضمان الاجتماعي الجديد أو المطور، والذي تحدثت عنه وزارة الموارد البشرية بشكل مطول الفترة الماضية.وهو ركيزة هامة من ركائز الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة ، للعديد من الأسر بالمملكة العربية السعودية.ومع التطور واختلاف الشروط وسبل الدعم، قدم العديدون الكثير من الاستفسارات عن النظام الجديد.ومن خلال الحساب الرسمي على موقع تويتر لوزارة الموارد البشرية، قدم بعض المواطنين استفسار.وهو عن مدى تأثير أو إمكانية تأثير معاش الضمان الاجتماعي المطور بالدعم المقدم من حساب المواطن سواء للأفراد او للأسر.نظام الضمان الاجتماعي المطور
أجابت وزارة الموارد البشرية، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. أنه نت الأشياء الأساسية أن يتم إضافة جميع أنواع الدخل. ضمن تحديثات نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديدة. ويعتبر حساب المواطن نوع من أنواع الدخل غير المكتسب، والذي لابد من إضافته في التحديثات الجديدة. وذلك شرط أساسي من شروط اللائحة التنفيذية الجديدة للضمان الاجتماعي. ويجب كشرط أساسي أن يكون لدى مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي حساب بنكي من أجل الحصول على المعاش.شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور
بعد التحديثات الجديدة التي طرأت على نظام المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي. المقدم من خلال وزارة الموارد البشرية والذي يكون تابع لضوابط رئيسية. وقد أكدت الوزارة على الضوابط الرئيسية للحصول على المعاش وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على المعاش سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
- يستثنى من الشرط السابق :
- المرأة غير السعودية المتزوجة من زوج سعودي الجنسية
- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين
- أبناء الأرملة أو المطلقة غير السعودية لأب غير سعودي
- الأشخاص ذوي الهمم والأيتام والأرامل ذو أيتام ببطاقات تنقل
- الحد الأدنى للدخل سواء للفرد المحتسب أو للأسرة 1100 ريال لعائل الأسرة، و 550 ريال لكل فرد بالأسرة
- أن يلتزم العائل بتديم الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، والألتزام لبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأسرة
- ألا يمتلك المتقدم أو العائل أصولا ذات قيمة مالية عالية
- ألا يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في أحدى الدور أو المراكز العلاجية التابعة للدولة.
الوسوم
الكثير من التساؤلات دارت مؤخرا عن معاش الضمان الاجتماعي الجديد أو المطور، والذي تحدثت عنه وزارة الموارد البشرية بشكل مطول الفترة الماضية.وهو ركيزة هامة من ركائز الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة ، للعديد من الأسر بالمملكة العربية السعودية.ومع التطور واختلاف الشروط وسبل الدعم، قدم العديدون الكثير من الاستفسارات عن النظام الجديد.ومن خلال الحساب الرسمي على موقع تويتر لوزارة الموارد البشرية، قدم بعض المواطنين استفسار.وهو عن مدى تأثير أو إمكانية تأثير معاش الضمان الاجتماعي المطور بالدعم المقدم من حساب المواطن سواء للأفراد او للأسر.نظام الضمان الاجتماعي المطور
أجابت وزارة الموارد البشرية، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. أنه نت الأشياء الأساسية أن يتم إضافة جميع أنواع الدخل. ضمن تحديثات نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديدة. ويعتبر حساب المواطن نوع من أنواع الدخل غير المكتسب، والذي لابد من إضافته في التحديثات الجديدة. وذلك شرط أساسي من شروط اللائحة التنفيذية الجديدة للضمان الاجتماعي. ويجب كشرط أساسي أن يكون لدى مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي حساب بنكي من أجل الحصول على المعاش.شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور
بعد التحديثات الجديدة التي طرأت على نظام المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي. المقدم من خلال وزارة الموارد البشرية والذي يكون تابع لضوابط رئيسية. وقد أكدت الوزارة على الضوابط الرئيسية للحصول على المعاش وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على المعاش سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
- يستثنى من الشرط السابق :
- المرأة غير السعودية المتزوجة من زوج سعودي الجنسية
- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين
- أبناء الأرملة أو المطلقة غير السعودية لأب غير سعودي
- الأشخاص ذوي الهمم والأيتام والأرامل ذو أيتام ببطاقات تنقل
- الحد الأدنى للدخل سواء للفرد المحتسب أو للأسرة 1100 ريال لعائل الأسرة، و 550 ريال لكل فرد بالأسرة
- أن يلتزم العائل بتديم الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، والألتزام لبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأسرة
- ألا يمتلك المتقدم أو العائل أصولا ذات قيمة مالية عالية
- ألا يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في أحدى الدور أو المراكز العلاجية التابعة للدولة.
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