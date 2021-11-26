موريتانيا : 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة - فى بيان لها مساء الخميس - إن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى موريتانيا بلغ 38 ألفا و950 إصابة منذ أول ظهور للفيروس فى البلاد العام الماضي، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد فى 38950، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء إلى 37194، بينما وصل إجمالى الوفيات إلى 825.

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