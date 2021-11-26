الجيش النيجيرى يعلن القضاء على 90 عنصرا من داعش وبوكو حرام

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية برنار أونيوكو، خلال مؤتمر صحفى يوم الخميس، إنه "خلال العملية التى جرت من 11 إلى 25 نوفمبر تم القضاء على أكثير من 90 مسلحا من تنظيمى "الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا" (فرع تنظيم "داعش") و"بوكو حرام".
وأضاف أنه تم أيضا القبض على 20 مسلحا، والإفراج عن 7 رهائن اختطفهم المسلحون.
وأكد كذلك أن 996 شخصا من عناصر "بوكو حرام" وأفراد عائلاتهم ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم للسلطات.
وأشار إلى أن الجيش استخدم الطيران خلال عمليته، وسدد ضربات جوية، بما فى ذلك بالقرب من بحيرة تشاد.
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