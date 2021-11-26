لأول مرة فى ألمانيا .. امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب، الخميس، إن بيربوك، البيئية الأربعينية التى رشحها الخضر فى الانتخابات التشريعية الأخيرة لمنصب المستشارة لكنها فشلت فى تحقيق هذا الهدف، ستتولى مهامها الوزارية الجديدة مطلع ديسمبر فى إطار الائتلاف الحكومى الذى رأى النور الأربعاء بين الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين والذى سيدشن عهد ما بعد المستشارة الحالية، أنغيلا ميركل.
أما الرئيس المشارك الآخر للحزب، روبرت هابيك، فسيكون من جهته على رأس "سوبر وزارة" تجمع بين المناخ والاقتصاد.
وبيربوك التى ستخلف الديموقراطى الاشتراكى هايكو ماس فى منصب وزير الخارجية، ستصبح أيضا أصغر شخص سنا يتولى هذه الحقيبة فى تاريخ ألمانيا.
وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وعدت بيربوك بحقن الدبلوماسية الألمانية بجرعة منشطات، ولا سيما من خلال تبنى لهجة أكثر حزما تجاه كل من روسيا والصين.
وقالت إن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى "سياسة خارجية ألمانية قوية ومنفتحة لكن نشطة".
وبيربوك معارضة شرسة لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالى 2" الذى سيسمح بمضاعفة إمدادات الغاز الروسى لألمانيا من دون المرور عبر أوكرانيا التى كانت حتى الآن دولة الترانزيت التقليدية لهذه المادة الحيوية.
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