حالات كورونا فى المدارس الألمانية تعاود الارتفاع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى الذى نشره المعهد الليلة، وقال فيه أنه رُصد ارتفاع سريع جداً الآن بعد تراجع قصير المدى خلال عطلة الخريف.
وأشار المعهد إلى أنه سجلت مؤخراً 1265 حالة تفشى للوباء فى غضون أربعة أسابيع.
وأبان أنه لم يتم تقييم الأسبوعين الأخيرين بعد. وذكر أن حالات التفشى بين التلاميذ الأصغر سناً كانت أكثر حدوثاً منها بين التلاميذ الأكبر سناً.
وتابع المعهد أن عدد حالات تفشى الإصابة زاد "بشكل ملحوظ للغاية" عن مستواه الأعلى الذى سُجل فى الموجة الثانية.
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