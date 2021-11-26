زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقى منطقة ايزاول بولاية ميزورام فى شمال شرق الهند. ولم ترد تقارير أولية عن حجم الأضرار التى خلفها الزلزال.

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