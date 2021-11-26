بيرو .. قوى المعارضة تتحرك لعزل رئيس الدولة

جدة - نرمين السيد - قدمت قوى المعارضة فى برلمان بيرو، بما فيها حزب المرشحة اليمينية كيكو فوجيمورى الخاسرة فى انتخابات الرئاسة الأخيرة، مشروع قرار لعزل رئيس الدولة اليسارى بيدرو كاستيليو.



وتتحدث الوثيقة التى وقع عليها 28 من المشرعين، عن عدم وجود "الصلاحية الأخلاقية" للرئيس كاستيليو ليحكم البلاد.

ومن المتوقع أن يجرى التصويت على التشريع فى الكونغرس فى وقت لاحق لم يحدد بعد، ومن الضرورى أن يحظى القرار بدعم ما لا يقل عن 52 نائبا من أصل الـ 130 لإطلاق عملية مساءلة الرئيس. وسيتطلب التصويت النهائى لعزله من المنصب 87 صوتا إن جرى بالفعل.

وأكد الرئيس كاستيليو تعليقا على تحرك المعارضة، أنه "ليس قلقا بشأن الضجة السياسية لأن الشعب اختارنى وليس المافيات أو الفاسدين".

يذكر أن بيدرو كاستيليو الذى يقود حزب "بيرو الحرة" الماركسى تولى منصب الرئاسة فى يولى الماضي، لكن شعبيته انخفضت منذ ذلك الحين على خلفية الصعوبات الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 واحتجاجات عمال المناجم وفضائح سياسية طالت عدة وزراء ومستشاريه، كانت آخرها متعلقة بمستشار الرئيس برينو باتشيكو الذى عثر المحققون فى قضايا الفساد على مبلغ 20 ألف دولار فى حمام مكتبه، والذى استقال من منصبه بسبب الفضيحة مع أنه نفى ارتكابه أى جرم.

وتجدر الإشارة إلى أن بيدرو كاستيليو هو سادس رئيس لبيرو منذ عام 2016، حيث شهدت البلاد عدة أزمات سياسية متتالية.