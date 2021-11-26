استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1443

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1443 ، هو من ضمن الأنظمة التي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتقديمها للعمل على خدمة الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور وذلك بمتابعة نتائج أبنائهم عبر منصة نور باستمرار في جميع مراحل التعليم المختلفة وذلك يكون من مميزات هذا النظام ومن خلال مقالنا سوف نقوم بالتعرف على نتائج نظام نور بـِ رقم الهوية الوطنية كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا النظام بالتفصي الشامل.

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1443

بعد أن يتم الإنتهاء من الامتحانات لجميع مراحل التعليم المختلفة من الممكن أن يقوم كل ولي أمر بالإستعلام عن النتائج الخاصة بأبنائهم بواسطة منصة نور برقم الهوية الوطنية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى منصة رابط نظام نور التعليمي.

القيام بتدوين اسم المستخدم.

على ولي الأمر تدوين رقم الهوية الوطنية الخاصة به في المكان الذي تم تحديده لذلك.

بعد ذلك يقوم ولي الأمر بمتابعة التعليمات وذلك لاستعادة البيانات وتسجيل الدخول.

ثم يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة تقارير.

وبعدها يتم النقر على زر الاشعار الأكاديمي.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية

من الممكن أن يتم إجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة عن طريق رقم الهوية الوطنية وذلك بخطوات سهلة وميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى منصة نور التعليمية.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

تدوين كلمة المرور.

بعد ذلك يتم تدوين رمز التحقق المرئي.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر تسجيل الدخول.

بعدها يتم اختيار الصف الدراسي المطلوب.

النقر على زر بحث.

ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة معلومات الطالب.

بعدها يتم اختيار خدمة اشعار نتيجة الطالب.

وأخيراً سوف يتم ظهور درجات الطالب في جميع المقررات.

استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية من حساب الطالب

من الممكن أن يتم استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية من خلال حساب الطالب بخطوات سهلة وسريعة من نظام نور وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور.

وبعد الدخول على الموقع يتم النقر على زر نسيت كلمه المرور.

تدوين رقم الهوية الوطنية ثم بعد ذلك يتم متابعة التعليمات لتغيير كلمة المرور.

وبعد تغير كلمة المرور يتم تسجيل الدخول للحساب الخاص بالطالب.

الذهاب بعد ذلك إلى علامة التقارير.

الضغط على أيقونة إشعار أكاديمي.

وأخيراً يتم عرض النتائج المطلوبة.

طريقة التسجيل في نظام نور لإظهار نتائج الطلاب

يبحث الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة التسجيل في برنامج نور حيث أن هذا النظام يعمل على تقديم العديد من الخدمات لكل من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وأيضاً كوادر التدريس ويمكن أن يتم التسجيل في نظام نور بإتباع الخطوات الآتية:

الذهاب أولا إلى نظام نور الإلكتروني.

الضغط على أيقونة ولي أمر جديد.

تدوين رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر في المكان الذي تم تحديده لرقم السجل المدني.

وبعد ذلك يتم تسجيل اسم المستخدم.

النقر بعد ذلك على أيقونة التالي.

ثم يتم متابعة كافة البيانات المطلوبة حتى يتم إنشاء حساب جديد.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية كما تعرفنا طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية كما قمنا بذكر استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية من خلال حساب الطالب كما تعرفنا على طريقة التسجيل في حساب نور لإظهار نتائج الطلاب.