كيفية التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة موعد التقديم في وظائف الأمن بوابة أبشر “Absher”

التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 من أبشر الشروط والمواعيد والتخصصات المطلوبة أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب التسجيل في وظائفها الشاغرة للشباب السعوديين من حملة شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها فيما فوق، وذلك من خلال موقع أبشر للتوظيف في وظائف برتبة “جندي”، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أن قوات الأمن الخاصة تطرح وظائف شاغرة في عدة تخصصات، وذلك في حال توفر الكفاءة المطلوبة في المتقدم للوظيفة، كما يتطلب القبول استيفاء بعض الشروط في المتقدم للوظيفة، سوف توضحها جميع كما وردت على موقع أبشر للتوظيف بالإضافة إلى موعد التقديم في هذه الوظائف والتخصصات المطلوبة.

التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة 1443

وتطرح الأمن الخاصة وظائفها من أجل توظيف الشباب في المملكة وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة، ومن المقرر أن يتم التوظيف في تخصصات أمنية ومهنية مختلفة للرجال فقط، ويستطيع الراغبين في التقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة من خلال منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني، حيث أنه يتيح التسجيل في جميع التخصصات المختلفة لوظائف قوات الأمن الخاصة 1443.

موعد التقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة 1443

وقد أوضحت الأمن الخاصة أنه قد تم فتح باب التقديم في وظائفها بدرجة جندي للذكور فقط، بداية من تاريخ 27/11/2021 وحتى تاريخ 2/12/2021 الموافق هجريا 22/4/1443 وحتى 27/4/1443، وذلك من خلال التقديم على هذه الوظائف عبر الموقع الرسمي للتوظيف الإلكتروني أبشر.

وهذه أهم التخصصات المطلوبة في وظائف قوات الأمن الخاصة 1443

– جندي أمن.

2- فني موسيقى

3- لحّام.

4- سبّاك.

5- حدّاد.

6- نجّار.

7- دهّان.

8- سمكري سيارات.

9- دهّان سيارات.

10- بنّاء.

11- حلّاق.

12- خياط.

13- عامل نظافة وسائل بوليسية K9.

شروط القبول في وظائف الأمن الخاصة 1443

التقديم في وظائف أبشر قوات الأمن الخاصة 1443 ويجب على المتقدم في وظائف الأمن الخاصة أن يراعي ضرورة توفر الشروط الموضوعة من قبل إدارة الأمن الخاصة من أجل القبول في هذه الوظائف، حيث أنه بدون توفر هذه الشروط لن يتم الالتفات إلى طلبة، وتأتي أهم شروط الالتحاق بوظائف الأمن الخاصة على النحو التالي:

1 أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بالمملكة، حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب ولا يقل طوله عن 165 سم.

2 أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يعاني من الأمراض المزمنة أو الأمراض النفسية.

3 السنة لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 30 عام ولا يكون قد تم طردة من العمل في مصلحة حكومية من قبل ولا يكون سبق له التوظيف فيها.التسج

4 أن يتم قبوله في جميع المقابلات الشخصية وان يكون لائق طبيا.

5 أن لا يكون قد صدر ضده أي أحكام قضائية جنائية أو خيانة شرف.

6 أن تكون الزوجة سعودية الجنسية في حالة الزواج .