طريقة ارسال برقية للديوان الملكي عن طريق الجوال هي من المعلومات التي يهتم بالحصول عليها الكثير من المواطنين من أبناء المملكة العربية السُّعُودية لرفع شكوى أو مظلمة أو طلب إلى صاحب السمو الملكي جلالة الملك أو ولي العهد ، ومن هذا المنطلق؛ فسوف تتناول السطور التالية توضيح طريقة إرسال برقية إلى الديوان الملكي من خلال خط الهاتف الجوال بالتفصيل.

ارسال برقية للديوان الملكي

إن إرسال برقية إلى الديوان الملكي من الأمور المتبعة على نطاق واسع داخل المملكة العربية السُّعُودية عند رغبة أي مواطن أو مقيم في رفع طلب مساعدة أو شكوى أو مظلمة أو تهنئة إلى الملك وأيضًا إلى ولي العهد ، ولقد تم توفير قنوات اتصال عدة عبر الهاتف الجوال والإنترنت وعبر البريد العادي ؛ حتى يكون في متناول الجميع إرسال البرقية المطلوبة إلى أصحاب السمو الملكي حفظهم الله تعالى.

طريقة ارسال برقية للديوان الملكي عن طريق الجوال

يُمكن لأي مواطن أو مُقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية معرفة كيف ارسل برقية لولي العهد أو جلالة الملك في الديوان الملكي عن طريق الجوال من خلال اتباع الخطوات التالية الذكر:

من خلال مكون الأرقام على الهاتف الجوال ، الاتصال على رقم (969).

ثم الضغط على رقم (1).

سوف يتم هنا تحويل المكالمة إلى خدمة العملاء.

سوف يطلب الموظف المختص الحصول على بيانات المستخدم مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة ورقم الجوال.

على المستخدم أن يقوم بتملية الموظف نص البرقية بالتفصيل مع ذكر سبب إرسال هذه البرقية.

سوف يقوم الموظف المختص بعمل اللازم وتجهيز البرقية من أجل إرسالها إلى الديوان.

سوف يحصل المواطن هنا على رقم خاص بالبرقية من أجل متابعتها ومعرفة هل تم الرد عليها أم لا.

في حالة عدم صدور رد من قبل الديوان الملكي على هذه البرقية في فترة زمنية أقصاها 120 يوم؛ سوف يكون من حقه هنا إرسال برقية أخرى جديدة.

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تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد.

من خلال الصفحة الرئيسية للتطبيق ؛ يتم الضغط على (الخِدْمَات الإلكترونية).

ثم الضغط على (البرقية الإلكترونية).

إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالبرقية.

ثم الضغط على (حساب التكلفة) التي تعادل تقريبًا 0.60 ريال سعودي

الضغط أخيرًا على (إرسال البرقية الإلكترونية).

طريقة ارسال برقية للديوان الملكي عبر تطبيق stc