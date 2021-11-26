إعلان النتائج برقم الهوية فقط نظام نور 1443 Noor استخراج شهادات الطلاب نور بالهوية

ينتظر أولياء أمور الطلاب والطالبات إعلان النتائج برقم الهوية عبر نظام نور ولي الأمر 1443 الشخصي أو عبر حساب نظام نور للطالب لاستخراج نتائج الطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 1443، للاستعلام عن الشهادات برقم السجل المدني عبر موقع نور المركزي، وذلك بعد أن يتم الإعلان رسمياً من جانب المدارس المتوسطة والثانوية والابتدائية عن اعتماد ورفع نتائج الطلاب بجميع المراحل عبر برنامج نور المركزي، حيث يستطيع ولي الأمر الآن الدخول إلى نظام نور ولي الأمر وتعبئة البيانات المطلوبة للدخول بنجاح واستخراج نتائج الطلاب والطالبات أو استخراج شهادات إشعارات الفصل الأول للطلاب والطالبات من برنامج نظام نور المطور 2021، ومن يرغب في التعرف على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط من وزارة التعليم، والحصول على رابط منصة مدرستي التعليمية للنتائج، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

إعلان النتائج برقم الهوية 1443

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق noor results فور الانتهاء من الفترة المحددة للاختبارات النهائية لكافة المراحل الدراسية “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، ثم الانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها لكافة الطلاب والطالبات، ثم اعتمادها من قبل قائد المدرسة رسمياً وختمها، ثم رفعها مباشرةً على نظام نور لنتائج الطلاب المركزي المطور.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يتم إعلان نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق عبر موقع نور إشعارات الطلاب التابع لوزارة التعليم عام، الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة رقم السجل المدني ورمز التحقق الموجود بالصورة، ثم النقر على أيقونة “ابحث”، ويتم تفضيل هذا الموقع من جانب كافة المستخدمين لسهولة الاستخدام عند استخراج نتائج الطلاب بالهوية فقط ورمز التحقق.

حيث لا يتطلب الدخول إلى موقع نور بالهوية تعبئة بيانات الدخول التي تتمثل في اسم المستخدم أو كلمة المرور التي من المحتمل نسيان أحدهما، ولكن يجب العلم أن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لا يتم تفعيله وإطلاقه من جانب وزارة التعليم بشكل رسمي إلا بعد الانتهاء من فترة اختبارات المتوسطة والثانوية ورصد الدرجات وتدقيقها.

طريقة دخول نظام نور لاستخراج النتائج

يتم دخول نظام نور لولي الأمر المركزي لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول من خلال تعبئة بيانات المستخدم، ولكن؛ ماذا يفعل ولي الأمر الراغب في استخراج نتائج أبنائه من نظام نور في حال كان ناسياً كلمة المرور أو اسم المستخدم؟ وهنا يتم النقر على أيقونة هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم.

ثم مطابقة رقم الهوية وتعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة أمامك، ثم النقر على التالي، وسيتم الحصول على بيانات الدخول لنظام نور التعليمي لاستخراج النتائج، وذلك باختيار الابن المراد عرض نتيجته ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول، والنقر على “ابحث” وسيتم عرض النتيجة، ويمكنكم متابعة طريقة استخراج نتائج الطلاب من نظام نور من خلال الفيديو التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1443

بعد أن تم الانتهاء من فترة الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، فيتم حالياً البحث عن رابط استعلام عن نتيجة طالب في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، لاستخراج نتائج نظام نور برقم الهوية فقط الآن.

حيث لم يتم تفعيل الرابط الرسمي لدخول نظام نور بالسجل المدني فقط حتى الآن من جانب الوزارة، ولكنها وفرت إمكانية الدخول إلى نظام نور عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد بواسطة تعبئة بيانات حساب أبشر، فمن يرغب في استخراج شهادات الطلاب الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور تسجيل دخول (noor.moe.gov.sa).

تنويه هام: تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن أنه سيتم رصد الدرجات وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لكافة المراحل الدراسية “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية” في موعد أقصاه يوم الخميس القادم بتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م، ويمكنكم استخراج نتائج الطلاب المنشورة بعد إعلان النتائج برقم الهوية فقط نظام نور 1443 Noor من خلال اتباع رابط نظام نور نتائج Noor المرفق عالية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق شهادات الطلاب أو إعلان النتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، فور الانتهاء من رصد الدرجات لكافة الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية واعتمادها بشكل رسمي من قبل قادة المدارس.

خطوات دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

يتم الدخول إلى نظام نور للنتائج من خلال تعبئة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، كما يمكن النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية في نظام نور 1442، ثم تسجيل الدخول ببيانات ابشر عبر نفاذ، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة.

وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور الصفحة الرئيسية من حسابك الخاص لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الثاني لمراحل التعليم العام سواء المتوسطة أو الثانوية أو الابتدائية، ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

إعلان النتائج في نظام نور وبدء إجازة الفصل الأول 1443

تم الانتهاء من كافة الاختبارات النهائية لجميع الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام على مستوى المملكة، ويتم في الوقت الحالي نشر النتائج في نظام نور المركزي من قبل المدارس، لكي يتمكن أولياء أمور الطلاب من استخراج النتائج برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

وقد بدأت إجازة الفصل الدراسي الأول اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 20 ربيع الثاني الموافق لتاريخ 25 نوفمبر 2021م لجميع المراحل التعليمية، وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام، لتنتهي يوم الأحد بتاريخ 2 جمادي الأولى 1443هـ ويعود الطلاب إلى مدارسهم لبدء الفصل الدراسي الثاني، ويمكن استخراج الشهادات لمن قاموا بنشر أو إعلان النتائج برقم الهوية فقط في نظام نور 1443.

طريقة استخراج نتائج الطلاب العشر الأوائل من نظام نور 1443

يتم استخراج العشر الأوائل من حساب مدير المدرسة في نظام نور المركزي للإطلاع على أسماؤهم من خلال تسجيل دخول نظام نور ثم اتباع الخطوات التالية:

المرحلة الابتدائية: تسجيل دخول نظام نور للنتائج > التقارير > تقارير الدرجات > كشف مراجعة درجات الطلاب.

المتوسطة: الدخول إلى موقع نور بالهوية > التقارير > تقارير الإحصائية > بيان بأسماء الطلاب العشر الأوائل.

خطوات استخراج نتائج نظام نور 1443

يتيح نظام نور للتعليم عن بعد إمكانية استخراج نتائج الطلاب والطالبات من حساب ولي الأمر الشخصي في نظام نور لنتائج الطلاب من خلال الدخول إلى نظام نور للنتائج باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم تعبئة بيانات الدخول لولي الأمر أو الطالب والطالبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، وفي حال الرغبة في تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

فيتم النقر على أيقونة الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات ابشر، وإدخال كلمة المرور المؤقتة، وسيتم التحويل إلى نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، ومن الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي، قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب” المراد عرض نتيجته للفصل الثاني بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والنقر على زر “ابحث”، وسيتم عرض شهادة الطالب بشكل مباشر عبر موقع نور التعليمي.

كما يمكن عرض نتائج الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية عن طريق النقر على أيقونة “التقارير” للطالب المراد عرض نتيجته، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي والضغط على زر “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب أو الطالبة بشكل مباشر، ويمكنكم متابعة خطوات استخراج نتائج نظام نور للطلاب والطالبات من خلال الفيديو المرفق عالية.

إعلان النتائج برقم الهوية لولي الأمر

من المقرر أن يتم الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية الفصل الدراسي الأول ونشر شهادات الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية لولي الأمر أو في حساب الطالب في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي اليوم الخميس بتاريخ 25 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ.

وذلك وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الوزارة، وقد تم الإعلان صباح اليوم عن نشر نتائج الطلاب في نظام نور من قبل بعض المدارس بالمملكة، وفي انتظار إعلان باقي المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن اعتماد النتائج ونشرها في النظام المركزي.

ويتم استخراج نتائج الطلاب من خلال تسجيل دخول نظام نور من حساب ولي أمر الطالب، ثم اختيار الطالب المراد عرض نتيجته، والنقر على إشعار بنتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول والنقر على بحث، وسوف تظهر نتيجة الطالب عبر نظام نور، وننتظر إعلان النتائج برقم الهوية من قبل الوزارة.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443

تم الإعلان اليوم الأربعاء بتاريخ 24 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 19 ربيع الثاني 1443هـ من جانب متوسطة النعمان بن مقرن ومدرسة القدس الثانوية وثانوية أبي عامر الأشعري ببدر ومتوسطة وثانوية نعام ومدرسة مزدلفة الثانوية بالأحساء وغيرهم من المدارس الأخرى عن نشر نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور لنتائج الطلاب بعد اعتمادها رسمياً من جانب قادة المدارس.

حيث يمكنكم استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الفصل الدراسي الأول 1443 الآن من خلال حساب نظام نور لولي الأمر أو من حساب الطالب والطالبة، وذلك بالنسبة للطلاب بالمدارس التي نشرت شهادات الطلاب عبر نظام نور لنتائج الطلاب 1443، وينتظر طلاب بعض المدارس اليوم إعلان النتائج برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط لاستخراجها مباشرةً من النظام التعليمي.

طريقة استخراج النتائج برقم الهوية نظام نور

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور من حساب ولي الأمر أو الطالب بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة، يمكنه ذلك من خلال قراءة الخطوات الموضحة بالنقاط المرفقة، وسيتم استخراج الشهادات مباشرة عبر موقع نور للشهادات المركزي.

أما بالنسبة لخطوات استخراج نتائج طلاب الثانوية إشعارات الفصل الأول، فيتم من خلال النقر على التقارير، ثم تقارير أخرى، ثم النقر على الإشعار الأكاديمي، ثم النقر على السهم وتنزيل الشهادة على الجهاز الخاص بك، ويمكنكم التعرف على خطوات الإطلاع على نتائج الأبناء بالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية من خلال متابعة الشرح الموضح بالفيديو التالي:

خطوات إنهاء أعمال اختبارات الفصل الأول للابتدائي 1443

بدأت وزارة التعليم عام في تنفيذ اختبارات نهاية الفصل الأول 1443 لكافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ، وحالياً تزداد عملية البحث عن خطوات إنهاء أعمال الاختبارات للمرحلة الابتدائية وإخراج النتائج في نظام نور برقم الهوية 1443، لذلك قمنا بتوفير الخطوات من خلال النقاط التالية:

الانتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات مع المراجعة والتدقيق.

إدخال درجات المراجعة.

إغلاق الدرجات.

القيام بإغلاق المهارات.

طباعة المبيضات.

ترفيع الطلاب.

طباعة الشهادات من نظام نور المطور.

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة المرور

في حال نسيان اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر في نظام نور المركزي، فيتم إعادة ضبط البيانات مرة أخرى عن طريق اتباع بعض الخطوات اليسيرة عبر نظام نور لولي الأمر 1443، حيث يتم الدخول أولاً إلى نظام نور الشاشة الرئيسية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”.

ثم بعد ذلك يتم مطابقة رقم الهوية الوطنية بتعبئة رقم الهوية ورمز التحقق ثم النقر على “التالي”، ثم يتم اختيار طريقة إرسال البيانات الجديدة للمستخدم عن طريق رقم الجوال المسجل في نظام نور أو عن طريق البريد الإلكتروني المسجل أيضاً بالنظام.

ويجب الانتباه إلى أنه سيتم مطابقة رقم الجوال أو البريد الإلكتروني بالبيانات المسجلة في نظام نور التعليمي، وفي حال عدم وجود بريداً إلكترونياً أو جوالاً مسجلاً بشكل مسبق في نظام نور 1443، فيجب مراجعة قائد المدرسة أو مسؤول النظام للجهة التابع لها، قم باختيار الوسيلة التي يتم إرسال رسالة التحقق من خلالها.

ثم أنقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال رمز التحقق على الجوال أو عبر البريد الإلكتروني، قم بكتابة الرمز ثم النقر على “إدخال”، ثم قم بإدخال كلمة السر الجديدة وتأكيدها، والنقر على “حفظ”، ومن يرغب في التعرف على الخطوات بشكل مفصل، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور تقديرات المقررات الدراسية للطلاب

من يرغب في التعرف التعرف على تقديرات المقررات الدراسية والمعدلات الفصلية والتراكمية، ورمز التقدير الحاصل عليه الطالب أو الطالبة، والدرجة أو المعدل، يمكنه ذلك عن طريق الإطلاع على الجدول التوضيحي التالي:

م التقدير رمز التقدير المعدل أو الدرجة 1 ممتاز مرتفع أ+ من 95 إلى 100 2 ممتاز أ من 90 إلى أقل من 95 3 جيد جداً مرتفع ب+ من 85 إلى أقل من 90 4 جيد جداً ب من 80 إلى أقل من 85 5 جيد مرتفع ج+ من 75 إلى أقل من 80 6 جيد ج من 65 إلى أقل من 75 7 مقبول مرتفع د+ من 60 إلى أقل من 65 8 مقبول د من 50 إلى أقل من 60 9 غير مجتاز راسب ر أقل من 50 10 محروم ن صفر “محروم” 11 ناقص غير مكتمل ص “مؤجل”

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية

أعلنت بعض المدارس الابتدائية بالمملكة مثل مدرسة بدر الابتدائية عن عدم ظهور نتائج الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب 1443، ومن ثم نشر نتيجة الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري عبر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد بشكل فردي يضمن خصوصية الطالب والطالبة.

حيث يمكنكم من خلال منصة مدرستي الآن الإطلاع على نتائج الأبناء المتاحة من خلالها في حال عدم نشرها على نظام نور للنتائج المركزي، وأخذ نسخة منها، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية (madrasati sa) يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

استخراج وطباعة شهادة مرتبة الشرف نظام نور

حيث أن العام الحالي هو العام الذي سوف تتخرج به الدفعة الأولى لنظام المقررات لدى المدارس التي تقوم بتطبيق النظام بعد تعميم التوسع الكلي، وحيث أن دليل نظام المقررات ينص على منح مرتبة الشرف الأولى للخريجين الحاصلين على معدل تراكمي 97% فأكثر، ومنح مرتبة الشرف الثانية للخريجين الحاصلين على معدل تراكمي 95% وأقل من 97% بشرط عدم وجود رسوب والتخرج في مدة يكون الحد الأقصى لها ثلاث سنوات.

فقد قمنا بتوفير خطوات استخراج وطباعة شهادة مرتبة الشرف من نظام نور لنتائج الطلاب لخريجي وخريجات الصف الثالث الثانوي، حيث يتم دخول نظام نور المركزي، ومن التقارير > تقارير المقررات > مرتبة الشرف، ثم تعبئة فصل التخرج، ثم اختيار اسم الطالب/الطالبة، ثم تعبئة الرقم الأكاديمي للطالب، ثم النقر على أيقونة عرض وتحميل الشهادة بصيغة pdf ثم طباعتها.

رابط نظام نور برقم الهوية 1443

تتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية دخول نظام نور للنتائج عن طريق تعبئة بيانات المستخدم للدخول إلى الصفحة الخاصة بولي الأمر أو الطالب، وذلك لاستخراج نتائج الاختبارات للطلاب أو الطالبات، أو لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ وفق فترات التسجيل المعلنة من جانب الوزارة رسمياً.

كما يمكن من خلال نظام نور ولي الأمر 1442 أيضاً تسجيل الأطفال في الروضة أو التسجيل في رياض الأطفال 1443 وفق تواريخ الميلاد المعلنة من جانب الوزارة والتي جرى عليها التعديل منذ أيام قلائل بزيادة ثلاثة أشهر للمستويين الثاني والثالث من أجل منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للتسجيل بهذه المرحلة للعام القادم 1443.

إعلان النتائج برقم الهوية ابتدائي 1443

تم الإعلان اليوم من جانب مدرسة الحسن بن علي الابتدائية ومجمع الابتدائية 38 والمتوسطة 3 ومدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية ومدرسة عثمان بن طلحة الابتدائية ومدرسة بدر الابتدائية والمتوسطة بالمروة وابتدائية الجفن ومدرسة الطفولة المبكرة العلاوة،وغيرهم من المدارس عن نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور لولي الأمر.

وعند الانتهاء من رصد درجات الطلاب بالمرحلة الابتدائية واعتماد نتائج الفصل الدراسي الجاري، وبإمكانكم الآن الإطلاع على شهادات الطلاب عبر نظام نور برقم هوية الطالب أو عن طريق الدخول إلى نظام نور ولي الأمر دون الحاجة للرجوع إلى المدرسة التابع لها الطالب.

وقد تم الإعلان عن نتائج الطلاب برقم الهوية لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية من جانب كافة المدارس الابتدائية بالمملكة حتى الآن، حيث يمكنكم الإطلاع على شهادات الطلاب من خلال الدخول لملف الطالب في نظام نور للنتائج، أو عن طريق حساب نور لولي الأمر المركزي.

استخراج النتائج برقم الهوية في نظام نور للمتوسطة

بعد أن تم الانتهاء من فترة اختبارات المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الثاني 1442هـ، فمن المقرر أن يتم رصد الدرجات واعتمادها ونشرها عبر نظام نور للنتائج 1442، ويمر استخراج نتائج المتوسطة بعدد من الخطوات التي يمكن إجمالها في التالي:

التأكد من اكتمال رصد الدرجات للطلاب والطالبات بالمرحلة المتوسطة عن طريق الدخول إلى نظام نور الصفحة الرئيسية، ثم النقر على التقارير، ثم التقارير الإحصائية، ثم تقارير البيانات المفقودة. مراجعة الدرجات للطلاب وفق قواعد المراجعة النهائية المعتمدة. إدخال الدرجات للطلاب والطالبات بعد المراجعة النهائية للدرجات عن طريق الدخول إلى نظام نور > الدرجات > إدخال درجات المراجعة، ويتم البحث بمواد الإكمال (عند حصول الطالب على نفس الدرجة، يتم تكرار الدرجة بخانة المراجعة، أما في حال حصول الطالب على درجة أقل من الدرجة المرصودة في نظام نور، يتم تدوين الدرجة الحاصل عليها بعد المراجعة). يجب عدم ترك أي خانة فارغاً حتى وإن لم يتم قبول الزيادة، ويتم تكرار الدرجة كما هي، حيث أن ظهور اسم الطالب في قائمة المراجعة النهائية يستوجب رصد الدرجات للطالب في هذه الخانة. طباعة المسودة من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المسودات. إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال النقر على الدرجات > إغلاق إدخال الدرجات > درجات الفصل الثاني. طباعة المبيضات من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات. الترفيع والترحيل عن طريق النقر على أيقونة الطلاب > تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد. طباعة شهادات النجاح للفصل الدراسي الثاني الدور الأول لطالبات وطلاب المرحلة المتوسطة من تقارير ثم تقارير الدرجات ثم شهادات الطلاب، ويتم تسليم الصورة للطالبة والأصل يحفظ بالملف.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

لم يتم إعلان النتائج برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط وتفعيل رابط موقع نظام نور بالهوية أو رابط نظام نور بدون كلمة سر بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام حتى الآن، فبعد أن ربطت الوزارة نظام نور ببوابة النفاذ الوطني الموحد، فمن المحتمل ألا يتم تفعيل نظام نور بالهوية فقط.

حيث تم تسهيل دخول نظام نور في حال نسيان بيانات الدخول عن طريق بوابة نفاذ بتعبئة البيانات الخاصة بحساب أبشر، وحتى الآن تعتبر بوابة النفاذ الوطني الموحد هي البديل لموقع نظام نور بالسجل فقط لحين صدور إعلان رسمي من قبل الوزارة بإطلاق نظام نور برقم الهوية فقط.

وقد تم الإعلان اليوم من قبل متوسطة أبي الدرداء بتعليم الطائف وثانوية الأبناء الأولى بنين بتعليم حفر الباطن، ومتوسطة وثانوية خولة بنت ثعلبة بتعليم الرياض عن اعتماد ونشر إشعارات الفصل الثاني لطلاب المتوسطة والثانوية، فمن يرغب في استعلام نتائج نظام نور يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لحين إعلان النتائج برقم الهوية من جانب الوزارة.

إعلان النتائج برقم الهوية 1443

أعلنت إدارة تعليم تبوك اليوم عن تأكيد مدير التعليم على حرص الإدارة على دعم ورعاية كافة الطلاب والطالبات المستحقين والمستحقات للمكافآت والإعانات من خلال صرف المستحقات دون تأخير، إلى جانب العمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصول الإعانات لمستحقيها.

وقد اشترطت الوزارة ضرورة وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة، بالإضافة إلى ضرورة تعديل الحسابات البنكية في نظام نور ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب أو الطالبة عبر نظام نور، وتزويد إدارة خدمات الطلاب بأي تعديلات تتم على بيانات الطلاب مع صورة آيبان البنك لكليهما من أجل ضمان استمرارية صرف المكافأة للطلاب والطالبات.

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