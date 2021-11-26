تونس تسجل صفر وفيات بـ كورونا.. و159 إصابة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة التونسية فى بيان لها، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد وصلت إلى 716 ألفًا و861 حالة فيما استقرت الوفيات عند 25 ألفًا و357 حالة.
وكانت قد الوزارة ارتفاع إجمالى عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا إلى خمس ملايين و29 ألفًا و931 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الجرعات التى تم توزيعها بلغ عشرة ملايين و292 ألفًا و254 جرعة بينها 19 ألفًا و630 جرعة للسفر.
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