الجزائر تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجّلت الجزائر 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وست وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جدة - نرمين السيد - سجّلت الجزائر 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وست وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 211061 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6042.

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