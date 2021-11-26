ألمانيا تسجل أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا و357 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا فى البلاد، منذ بدء الجائحة 100 ألف وفاة. هذا وقد أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشى الوباء، وقالت إن ألمانيا فى قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.

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