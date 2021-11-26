إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 259.9 مليون والوفيات أكثر من 5.1 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 259.944.766، وإجمالى الوفيات 5.181.033.4.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.785 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 48.126.373.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.642 حالة فاة، وإجمالى الإصابات 22.055.238.

فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات466.980 وإجمالى إصابات 34.544.882

وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.186 وإجمالى إصابات 3.872.263

وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات 263.934 وإجمالى إصابات 9.303.751

وسادسا البيرو بإجمالى وفيات 200.961 وإجمالى إصابات 2.228.212.

وفى المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالى وفيات 144.875 وإجمالى إصابات 10.076.115.

وفى المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالى وفيات143.782وإجمالى إصابات 4.254.815.

وفى المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالى وفيات 133.486 وإجمالى إصابات4.968.341

تلتها فى المرتبة العاشرة إيران بإجمالى وفيات 129.376 وإجمالى إصابات 6.097.672