جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 259.944.766، وإجمالى الوفيات 5.181.033.4.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.785 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 48.126.373.
تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.642 حالة فاة، وإجمالى الإصابات 22.055.238.
فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات466.980 وإجمالى إصابات 34.544.882
وفى المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.186 وإجمالى إصابات 3.872.263
وفى المرتبة الخامسة روسيا بإجمالى وفيات 263.934 وإجمالى إصابات 9.303.751
وسادسا البيرو بإجمالى وفيات 200.961 وإجمالى إصابات 2.228.212.
وفى المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالى وفيات 144.875 وإجمالى إصابات 10.076.115.
وفى المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالى وفيات143.782وإجمالى إصابات 4.254.815.
وفى المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالى وفيات 133.486 وإجمالى إصابات4.968.341
تلتها فى المرتبة العاشرة إيران بإجمالى وفيات 129.376 وإجمالى إصابات 6.097.672
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 259.9 مليون والوفيات أكثر من 5.1 مليون حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.