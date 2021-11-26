بالصدفة.. مصور يعثر على "وحش" بحري نادر

التقط سائح على شاطئ سان دييغو بكاليفورنيا الأميركية، عن طريق الصدفة، صورا لسمكة نادرة تعيش في المحيط الهادئ.

واعتقد جاي بيلر السمكة التي رآها على شاطئ بلاك بمنطقة توري باينز في سان دييغو، قنديل بحر، إلا أنه تفاجئ بكونها سمكة كرة القدم التي تعيش بالمحيط الهادئ.

وقال بيلر في حديث لوسائل إعلام محلية، أن الكائن كان كبيرا، وبلغ طول السمكة قدم تقريبا.

وأضاف: "لم أر كائنا حيا يبدو مخيفا إلى هذه الدرجة رغم التقاطي للكثير من صور الكائنات البحرية".

وبدوره قال بين فرايب مدير قسم الفقاريات البحرية في معهد سكريبس لعلوم المحيطات: "يطلق على الكائن اسم سمكة كرة القدم، وهي نادرة الظهور في كاليفورنيا"، مضيفا أن هذا النوع "يعيش في أعماق المحيط، ويكون مختبئا تحت الرمال بالقاع"، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وتابع فرايب قائلا: "سيساعد العثور على هذه السمكة العلماء على دراسة هذا الصنف من الكائنات البحرية، ومعرفة المزيد عن البيئة البحرية في كاليفورنيا".