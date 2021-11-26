صانع ألعاب مانشستر سيتي يبحث عن مشجعة طلبت قميصه

باتت اللوحات التي يحملها مشجعو كرة القدم، والتي تطلب من اللاعبين منحها قمصانها، شائعة في المباريات مؤخرا.

وطلبت مشجعة خلال مباراة باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد، من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يحضر لها قميص لاعب "السيتيزنز" فيل فودن.

وحملت الفتاة لوحة كتب عليها: "هل تستطيع يا ميسي أن تجلب لي قميص فودن؟".

ومن سوء حظ الفتاة أن صانع ألعاب مانشستر سيتي قد غاب عن اللقاء بداعي الإصابة.

ورغم غيابه نشر فودن على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة تظهر الفتاة الصغيرة وهي تحمل اللافتة، إلى جانب طلب مساعدة من الذي يعرف المشجعة التي شكرها على دعمها.

جدير بالذكر أن غابرييل غيسوس سجل هدف الفوز في الدقيقة 76، ليتغلب مانشستر سيتي 2-1 على باريس سان جرمان باستاد الاتحاد، الأربعاء، ويضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة المجموعة الأولى.